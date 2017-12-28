استعادت أمانة الطائف أكثر من 10 آلاف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء بمركز الشفا السياحي، عبارة عن أسوار من البلك أقامها محدث مخالف على الأراضي دون امتلاكه للمستمسكات الشرعية النظامية التي تخوله بذلك، وجرى تسوية التعدي بدعم من قوة أمنية وبمشاركة لجنة التعديات ومراقبي بلدية الشفا الفرعية.وأوضحت أمانة الطائف أنها بصدد اتخاذ إجراءات مماثلة في عدد من الإحداثات المرصودة بالشفا، وتم تكثيف أعمال الرقابة لضبط التعديات وإزالتها فور حدوثها، ومنع تكرار الإحداث عليها، بمتابعة أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل الذي وجه بتسريع وتيرة إزالة التعديات وملاحقة المخالفين على مختلف المحاور؛ للحد من تحولها إلى ظاهرة سلبية يصعب التعامل معها، مشدداً على أن هذه التعديات هي حجر عثرة في طريق التنمية والتطوير بالمدينة.