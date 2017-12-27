أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس مكتب الأمين العام للجامعة السفير حسام زكي أن الوفد الوزاري العربي المشكل بقرار من مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ يوم 9 ديسمبر الجاري والمعني بالقرار الأمريكي بشأن القدس، سيَعقد اجتماعًا في الأردن يوم 6 يناير القادم، بدعوة من رئاسة القمة العربية.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده السفير حسام زكي اليوم حول حصاد عام 2017م لنشاطات جامعة الدول العربية، بحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة.ويضم الوفد الوزاري العربي وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والأردن وفلسطين والمغرب بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط .