أعلنت جامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء فتح باب التسجيل للقبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1440/1439، ابتداءً من اليوم، وحتى نهاية دوام يوم الخميس 17 من شهر ربيع الآخر الجاري.وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور صلاح بن عبدالعزيز الشامي، أنه جرى استحداث 4 برامج جديدة لمرحلتي الماجستير والدكتوراه في كليتي الآداب وإدارة الأعمال، تم طرحها ضمن حزمة البرامج هذا العام التي بلغت 56 برنامجاً، كما جرى استحداث 14 برنامجاً تعد في الإجراءات النهائية لطرحها، مشيرا إلى أن هذه البرامج تشمل برنامج دكتوراه الفلسفة في علم الأمراض البيطرية بكلية الطب البيطري، ودكتوراه في تربية الموهوبين، والدبلوم العالي في الصحة واللياقة البدنية، والدبلوم العالي في التربية البدنية الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة بكلية التربية، وبرنامج دكتوراه في التفسير وعلوم القران بكلية الآداب، وبرنامج ماجستير العلوم الصيدلية الإكلينيكية بكلية الصيدلة الإكلينيكية، وماجستير العلوم في الهندسة الكيميائية، والعلوم في الهندسة المدنية، والعلوم في الهندسة الكهربائية، والعلوم في الهندسة الميكانيكية، والهندسة الكيميائية، والهندسة المدنية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، بكلية الهندسة.وأفاد بأنه تم اعتماد فتح بوابة القبول للتسجيل هذا العام في برامج كلية العلوم للطلاب والطالبات في ماجستير العلوم في الفيزياء، والعلوم في الكيمياء، والعلوم في الرياضيات، وعلم النبات، وعلم الحيوان، وعلم الأحياء الدقيقة، أما برامج كلية التربية للطلاب والطالبات فتشمل ماجستير التربية الخاصة في مسار إعاقة عقلية، ومسار إعاقة صعوبات تعلم، وتربية الموهوبين، والإدارة التعليمية، والتوجيه والإرشاد النفسي، والاقتصاد المنزلي التربوي، وتربية رياضية لذوي الاحتياجات الخاصة، والدبلوم العالي في التوجيه والإرشاد الطلابي، والدبلوم العالي للإرشاد الاسري، والدبلوم التربوي العام.فيما تشمل برامج كلية الطب البيطري للطلاب فقط دكتوراه الفلسفة في علم الأمراض البيطرية، وماجستير علم التشريح، والطفيليات، وصحة الحيوان/التشخيص المعملي، وصحة الحيوان/الطب الوقائي، والولادة والتناسليات والتلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة، والطب الباطني، وأمراض الطيور، وعلم الأدوية والعلاج، والطب البيطري في علم الأمراض، وعلوم صحة الغذاء، وتشمل برامج كلية إدارة الأعمال للطلاب والطالبات ماجستير إدارة الأعمال، واقتصاديات الطاقة التطبيقية، والمحاسبة، والعلوم في المالية، أما برامج كلية العلوم الزراعية والأغذية للطلاب فقط فتشمل ماجستير علوم الثروة السمكية، وعلوم الإنتاج الحيواني.