نظّمت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة في إدارة الخدمة الاجتماعية، فعالية متزامنة مع «اليوم العالمي لذوي الإعاقة»، بمشاركة جمعية الإعاقة الحركية للكبار.وافتتح الفعالية المدير التنفيذي للتشغيل بالمدينة المهندس ممدوح الطاشكندي، مؤكدا على ضرورة الاعتناء بذوي الاحتياجات الخاصة وهم فئة غالية علينا، حيث تسعى المدينة لتهيئة كافة المرافق العامة والمباني التي تعتزم المدينة إنشاءها في السنوات القادمة بما يتناسب مع جميع الإعاقات، إضافة إلى توفير أرقى الخدمات التي تتناسب مع حاجاتهم وفق أعلى المعايير.وتخللت الفعالية بعض الفقرات التوعوية من بعض ذوي الإعاقة، حيث قدمت فقرة «ألعاب الخفة»، كما تضمنت الاطلاع على سيارة الورشة المتنقلة، والتي تُعنى بصيانة الكراسي المتحركة ونشاط العمل فيها.