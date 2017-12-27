تراجع الدولار مقابل سلة عملات وهبط أمام اليورو اليوم (الأربعاء) في معاملات هزيلة خلال موسم العطلات، بينما دعم ارتفاع أسعار السلع الأولية صعود الدولار الكندي ونظيره الأسترالي لأعلى مستوى في شهرين.وقال تجار إنه لا توجد أنباء تذكر قد تدعم صعود اليورو، لكن بعض المستثمرين تأهبوا لارتفاع محتمل في العملة الموحدة مع بداية العام الجديد في أعقاب أداء مميز خلال 2017 حيث شهد اليورو أفضل عام له مقابل الدولار منذ عام 2003.وساد الهدوء أسواق الإسترليني حيث صعد الجنيه 0.1% مقابل الدولار إلى 1.338 دولار.وصعدت أسعار النفط لأعلى مستوى في عامين ونصف العام أمس (الثلاثاء) بدعم أنباء انفجار في خط أنابيب نفط ليبي وكذلك بفضل استمرار تطبيق اتفاق أوبك لخفض إنتاج النفط. وصعدت أسعار النحاس اليوم لأعلى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام.ودعم هذا الطلب على عملات الدول المصدرة للسلع الأولية حيث ارتفعت العملة الكندية إلى 1.2659 دولار كندي للدولار الأمريكي وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر.وبالمثل صعد الدولار الاسترليني 0.4% إلى 0.7762 دولار أمريكي وهو أعلى مستوى في شهرين.ونزل مؤشر الدولار 0.1% مقابل سلة عملات رئيسية إلى 93.193.ونزل الدولار 0.1% مقابل اليورو إلى 1.187 دولار.واستقر الدولار مقابل الين الياباني عند 113.19 ين.وصعدت عملة البيتكوين 2.28% إلى نحو 16 ألفا و124 دولارا في بورصة بيتستامب ومقرها لكسمبورج، ما يعني ارتفاعها بنحو 14% هذا الأسبوع بعدما شهدت الأسبوع الماضي أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ عام 2013.