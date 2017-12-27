التقى وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، اليوم (الأربعاء) وفد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة الذي يزور القاهرة حاليا.ويضم الوفد مدير عام العلاقات العمالية محمد الربيعي، ومدير عام برنامج «مساند» وأحمد العنقري ومساعد مدير عام التشغيل بالوزارة ماجد المطيري.وتم خلال اللقاء بحث سبل تفعيل الربط الإلكتروني بين المملكة ومصر، بهدف زيادة فرص تشغيل العمالة المصرية بالمملكة، ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى إعداد مقترح لتنظيم آليات اختيار العمالة الموسمية خلال موسم الحج، تمهيداً لتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل المصرية ووزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والحج والعمرة بالمملكة في هذا الشأن.