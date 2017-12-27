اعتمد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، 110 قرارات صادرة من لجنة النظر في مخالفات شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل، بحق عدد من شركات ومؤسسات حجاج الداخل المرخص لها بالعمل في موسم حج 1438.وأفضت تلك القرارات إلى معاقبة الشركات والمؤسسات المخالفة لأحكام نظام خدمة حجاج الداخل ولائحته التنفيذية والتعليمات المكملة لها بغرامات مالية تراوح ما بين 10.000 ريال، وحتى 100.000 ريال، إضافة إلى الإيقاف لموسم وأكثر لعدد من الشركات والمؤسسات نظير تقصيرهم في الخدمات المقدمة للحجاج المتعاقد معهم والإخلال بواجباتهم والتزاماتهم النظامية، علاوة على أصدار اللجنة لقرار واحد بحق أحد الأشخاص لممارسته تقديم خدمة حجاج الداخل دون ترخيص.يذكر أن التنسيق والتعاون المستمر بين وزارة الحج والعمرة والجهات الأمنية المختصة، قد أثمر بفضل الله تعالى عن الحد بشكل ملموس من الحملات الوهمية وكذلك غير المرخص لها، التي تؤثر سلباً على الحجاج ومنظومة الحج، وتسهم في تسلل الحجاج غير النظاميين إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.