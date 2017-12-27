حقق دراجو المنتخب السعودي أربع ميداليات «ذهبية، وثلاث فضيات، وبرونزية» في مستهل مشاركتهم بمنافسات البطولة العربية الثامنة للمضمار «كبار، شباب، إناث» المقامة حالياً على مضمار زايد الدولي للدراجات بإمارة الشارقة، بمشاركة منتخبات الإمارات «المستضيف» والسعودية والبحرين والكويت ومصر والجزائر.وجاءت الذهبية عن طريق دراج الأخضر أحمد الحسن في منافسات السرعة الفردية «3 دورات»، فيما جاءت الفضية الأولى في منافسات المطاردة الفرقية «للكبار لمسافة 4000 متر» عن طريق منتخب الكبار وهم «أيمن الحبرتي، مصطفى الربيع، حسن الجمعة، ناصر الإبراهيم»، والفضية الثانية عن طريق منتخب الشباب وهم «أحمد الحسن، حسن البراهيم، علي الشيخ، عبدالرحمن السلطان» في سباق المطاردة الفرقية «للشباب» لمسافة 4000 متر، أما البرونزية فجاءت عن طريق دراج المنتخب كبار محمد المشيخص في سباق السرعة الفردية «3 دورات».وشهدت البطولة مشاركة المنتخب السعودي للمرة الأولى في منافسات الإناث عن طريق الدراجة جود خضري في سباق السرعة الفردية للإناث لمسافة «3 دورات».وعقب نهاية المنافسات لليوم الأول توج نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الدكتور وجيه عزام ورؤساء الوفود المشاركة الفرق الفائزة بالمراكز الأولى.