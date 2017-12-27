أعلنت رئيسة بلدية دافاو، اليوم (الأربعاء) أن 38 شخصا لقوا حتفهم في الحريق الذي دمر السبت مركزا تجاريا في المدينة الواقعة بجنوب الفلبين.وكانت حصيلة سابقة تتحدث عن مقتل 37 موظفا في مركز للاتصالات يقع في الطابق الرابع والأخير من مركز التسوق «نيو سيتي» في دافاو.لكن عثر على جثة إضافية تعود إلى موظف أمن في المركز التجاري لقي مصرعه بينما كان يحاول إنقاذ الأشخاص العالقين.وقالت رئيسة بلدية دافاو ساره دوتيرتي ابنة الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي إن هذه الحصيلة تشمل موظفة في مركز الاتصالات الذي تملكه الشركة الأمريكية «إس إس آي»، لم يعثر على جثتها.ووعد الرئيس دوتيرتي من جهته بكشف أسباب الحريق.ورأت نقابات أن حصيلة الضحايا الكبيرة تدل على تقصير في تطبيق معايير السلامة. لكن الهيئة المشغلة للمركز التجاري نفت هذه الاتهامات.وقالت المتحدثة باسم الهيئة تيا بادوا في بيان «نرفض بشكل قاطع الاتهامات بأننا لا نملك عددا كافيا من مخارج النجاة وعبوات إطفاء الحرائق». وأضافت «احترمنا المعايير النقابية بالكامل».وقبل توليه الرئاسة شغل دوتيرتي منصب رئيس بلدية دافاو التي تقع في جزيرة مينداناو على بعد نحو 1000 كيلومتر عن مانيلا طيلة عقدين من الزمن وما زال يقطن في المدينة.والحرائق الكارثية ليست نادرة في الفلبين وخصوصا في الأحياء العشوائية التي لا تطبق فيها أية أنظمة للوقاية من الحرائق.كما شهدت البلاد حرائق كارثية في مصانع تفتقر إلى معدات الوقاية من الحرائق ومكافحتها أو لا تطبق معايير السلامة.