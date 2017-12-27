دشن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة العربة المتنقلة «سوق عمل واعي» التي تهدف لنشر مبدأ الثقافة العمالية في القطاع الخاص من خلال نشر الوعي بالحقوق والالتزامات وأخلاقيات العمل، وذلك بعدة مراكز تجارية، وهي مركز «هيفاء مول» و«السلام مول» و«الياسمين مول» و«ردسي مول» بمحافظة جدة، واستمرت على مدى شهر تجوب مختلف أماكن التجمعات العمالية.



وتعد هذه مبادرة خاصة ضمن مجموعة من المبادرات تحت مظلة مبادرة عامة كبرى بمسمى «سوق عمل واعي»، حيث إن العربة الثقافية العمالية هي شاحنة تعنى بنشر الثقافة العمالية في مناطق التجمعات كالأسواق والمولات التجارية بمنطقة مكة المكرمة، وتم التصريح المسبق لها من الجهات المعنية المتمثلة في إمارة منطقة مكة المكرمة، ومحافظة جدة والإدارة العامة للمرور بالمنطقة.



وتتكون الشاحنة من عدد من المكاتب التي يوجد بها المستشارون العماليون، وتتمركز في مناطق تجمعات الزوار والعمالة، سواء كانت عمالة منزلية أو عمالة أخرى في القطاعين، والقيام بالإجابة على جميع استفسارات العمالة والكفلاء وأرباب العمل، ونشر وتوضيح أهم مبادئ الثقافة العمالية خاصة في ظل احتياج المجتمع لمعرفة الثقافة العمالية بشكل خاص والقانونية بشكل عام، حيث يتم ذلك من خلال توزيع المطبوعات والمنشورات التي أعدتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهذا الشأن، لتوضيح ما للعمال من حقوق وما عليهم من التزامات.



وقام فريق العمل بالرد على جميع استفسارات الزائرين من أصحاب عمل ومواطنين ومقيمين، استعراض جميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة للزوار، يوضح فريق العمل للزائرين الحقوق العمالية والقانونية والتي تشمل عقود العمل والأجور والإجازات، توزيع عدد من المطبوعات والبروشورات في مواقع المول الخارجية والداخلية، وكانت فكرة رائدة لاقت استحسان الجميع.



وراوح عدد الزوار في الحملة كاملة 7500 شخص ما بين 250 إلى 300 زائر في اليوم على فترات متقطعة وفي أوقات مختلفة، أما فيما يخص الفعالية الخاصة بالعمالة المنزلية القطاع الخاص، فقد تردد عدد كبير من الزوار على موقع العربة (سائق خاص)، وقد تم الرد على جميع استفساراتهم، وكذلك القطاع الخاص (صاحب العمل/عامل) وتم تقديم التوعية والإرشاد فيما يخص لوائح وأنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.



هذا وتبين لفريق العمل من خلال فعاليات الحملة أن هناك عددا من السعوديين والسعوديات الذين يعملون في مجال البيع، بأنهم يعملون أكثر من 8 ساعات من دون أجر مقابل للساعات الإضافية، وهذا يعتبر مخالفا للنظام. واتضح كذلك أن هناك قصورا كبيرا في الوعي بالأنظمة والقوانين العمالية، ما جعل للحملة دورا لرفع الثقافة العمالية.