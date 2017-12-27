منعت السلطات في هايتي رئيس وزراء سابقا ومسؤولا كبيرا سابقا من مغادرة البلاد وسط تحقيقات تتعلق بالفساد جرى بموجبها اعتقال 12 شخصا، وفق ما ذكرته السلطات أمس (الثلاثاء).وقال ممثل الادعاء العام في هايتي إن رئيس الوزراء السابق جان ماكس بيلريف الذي تولى منصبه من عام 2009 إلى 2011، ووزير العدل السابق كاميل إدوارد جيه آر الذي تولى منصبه في 2016 لا يستطيعان السفر إلى الخارج بينما تجرى تحقيقات في تهم تتعلق بالفساد.وأمر القاضي رئيس الوزراء السابق بالبقاء داخل هايتي لحين الانتهاء من التحقيق الذي يجريه في اختفاء مسؤول مشتريات عامة في 2009 ومقتل مدير إنشاءات يعتقد أنه على صلة بالقضية عام 2012.ونفى بيلريف أي صلة له بالواقعتين أو بأي أعمال فساد أخرى.وتعاني هايتي من الفساد منذ أجيال وتعهد الرئيس جوفينيل مواز بمحاربة الفساد كوسيلة لتحسين التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة الفقيرة الواقعة بمنطقة الكاريبي.