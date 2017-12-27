افتتح وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، مقر قوة مركز أمن حقل الشيبة التابع لقطاع حرس الحدود.وكان في استقباله لدى وصوله، مدير عام حرس الحدود الفريق عوّاد بن عيد البلوي، ورئيس أرامكو السعودية كبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، وعدد من كبار ضباط حرس الحدود.وفور وصول وزير الداخلية عزف السلام الملكي، ثم أزاح الستار عن اللوحة التذكارية، معلناً افتتاح قوة مركز أمن حقل الشيبة.بعد ذلك قام بجولة على المركز الذي تم إنشاؤه على مساحة بلغت 4000 متر مربع، اطلع خلالها على ما يضمه من مبانٍ سكنية ومرافق حيوية.يذكر أن قوة مركز أمن حقل الشيبة تقوم بحراسة وحماية الحقل وتنظيم الدخول والخروج إليه والإنذار المبكر عن أيّ تحركات غير عادية في المنطقة.