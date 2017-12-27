عبر عدد من الفتيات المهتمات بالموضة عن رضاهن عن مشاهير السوشيال ميديا من الفاشينيستا، لافتات إلى أنهن يمثلن أيقونة في الجمال والأزياء والمكياج. وقالت الفتيات: «بدأنا فعليا نتعلم منهن اتجاهات الموضة وصيحات ألوان المكياج في كافة فصول السنة».من جانبها، أوضحت لينا العجل أنها تعتمد في طريقة لبسها ومكياجها على النجمات العالميات كعارضة الأزياء العالمية جيجي حديد، وتعتبرها الملهمة لها في طريقة تناسق الألوان واختيار الملابس والمكياج الخفيف، وتفضل لينا العجل الملابس الكلاسيكية أكثر وتميل لنجمات الأزياء العالميات أكثر، وتعتبر أن بعض الإعلانات من المشاهير تجارية ولا تأخذ بها بل تتأنى في الاختيارات دائماً، خصوصا أن بعض المنتجات المعلنة من قبل الفاشينيستا باهظة الثمن كونها ماركات عالمية.من جهة أخرى، تقول تغريد محمد علي إنها من أشد المتابعات لنهى نبيل، وتعتبرها الأكثر أناقة في الوطن العربي، ودائما تأخذ نصائحها في المكياج وتتابع طريقة تناسق الملابس، كما ترى أن الفاشينيستا في الوقت الحالي مع التطور وتقديم التكنولوجيا من أهم وأبرز المسوقات للماركات العالمية، وأنها لا تحتاج للتسوق في المجمعات وتضييع ساعات طويلة، بل أصبح الاختيار أسهل، خصوصا مع إمكان شراء تلك الماركات من الأسواق الإلكترونية، كما أنها تركز على بعض المشاهير في المكياج اليومي ونصائح البشرة وأهم النصائح التجميلية، وأصبحت تفرق بين الإعلان التجاري لمجرد الإعلان والإعلانات المناسبة وذات الاختيار الصحيح للمهتمات في التجميل والأزياء.أما سارة محمد فتؤكد أنها تعلمت من الفاشينيستا السعوديات كيفية تنسيق الملابس والألوان، لأنهن حققن جذبا للأنظار عبر متابعات حساباتهن في مواقع التواصل الاجتماعي، وتقول: أصبحنا من خلالهن نعرف صيحات الألوان والأقشمة في الأزياء، سواء للسهرات أو ملابس الكاجوال والعمل، وبالفعل أصبحت أتابع موضة الفاشينيستا السعوديات أكثر من العالميات.