شاركت الفاشينيستا العربية سارة عفيفي رأيها حول حاملات لقب الفاشينيستا قائلة: يجب أن تملك الفتاة مؤهلات ومعايير لتصبح فاشينيستا، أهمها عشق الفاشن والأزياء، إضافة إلى القدرة على مواكبة الموضة وتوظيفها لتصبح مناسبة لمجتمعها وطبيعتها وتقاسيم جسمها.وأكدت سارة أن الثقة هي العامل الأول للنجاح، فالفاشينيستا يمكن أن تخلق موضة خاصة بها، تتبعها العديد من الفتيات، كما يمكنها توظيف أي قطعة من أي ماركة لتصبح «ترند» يجتاح عالم الأزياء.وأشارت لإمكانية تعاون الفاشينيستا مع العديد من الماركات والمصممين العالميين لإبراز تصاميمهم وقطعهم عبر إرتدائها وتنسيقها بطريقتها الخاصة، ونشر الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة مع انتشار هذا النوع من الإعلانات، وذلك لكون الفاشينيستا وسيلة إعلانية ناجحة.