تميزت وعد اليوسف في عشقها للموضة، وظهر ذلك في أسلوبها واختيار وتنسيق ملابسها ونصائحها وإظهار ذوقها عبر «السوشيال ميديا»، وأصبحت ملهمة لكثير من الفتيات والسيدات في منطقة الخليج وفي العالم العربي، وأصبح لها مئات المتابعين من عشاق الذوق والموضة وأصبح حسابها في السوشيال ميديا منصة للموضة لمعرفة كل جديد في عالم الموضة، إذ تؤكد اليوسف بأن دخولها لهذا المجال ميول، وطالبت بوجود رخصة للعمل بهذا المجال، لافتة إلى أنها حصلت على الرخصة من وزارة التجارة والاستثمار، وبدأت هذا المجال منذ 4 سنوات وعملت تصاميم للعائلة ثم بدأت مسيرة التصميم للسيدات الطموحات وفتحت أكثر من بوتيك بالرياض وخارجها.من جانبها، قالت أريج العبدالله إن الاهتمام بالمظهر والموضة هو اهتمام طبيعي لكل امرأة أو فتاة، وأوضحت أن الموضة والأزياء جزء من اهتمامات النساء، فالمرأة منذ الأزل تهتم بلباسها والعناية بجمالها ومستحضرات التجميل. وطالبت العبدالله الجهات المختصة بعقد دورات تدريبية للفتيات المهتمات بالموضة والجمال لينافسن النجمات العالميات اللواتي تصدرن المجلات والسوشيال ميديا عبر «الصرعات» الجديدة للأزياء.