رتانا عارضة سعودية تسعى خلف شغفها وتقوم بما تهوى فعله، إذ كشفت لـ«عكاظ» سر عشقها لعروض الأزياء وجلسات التصوير، وتحدثت رتانا عن بدايتها قائلة: «لم يسبق لي التخطيط من قبل للخوض في عالم عروض الأزياء، ولكن لعبت الصدفة لعبتها عندما عرضت علي خبيرة التجميل شروق أيمن أن أكون نجمة لإحدى جلسات التصوير الخاصة بها، لتبدأ بعد ذلك طلبات التصوير تنهال علي سواء للمكياج أو الأزياء».وأكدت رتانا أن مهنة «عرض الأزياء» لا تقتصر على المظهر، بل الأخلاق والالتزام بالمواعيد والاهتمام بأدق التفاصيل، كما يجب أن تملك المودل جميع المقومات الخاصة بعروض الأزياء، سواء بالوزن والطول المناسبين، أو الإطلالة الجذابة، والقدرة على التحكم بالملامح وتعابير الوجه لتناسب كل مفهوم يتم عرضه أو تصويره.وأشارت المودل السعودية إلى ضرورة مواكبة الموضة بحذافيرها، إذ يبرز الأحمر هذا الموسم، وقالت أنا أعتمده سواء بمكياجي أو بأزيائي، كما انتشرت موضة (المنقط) على ممرات الموضة، والياقة الفكتورية العالية، والتي أبدعت الماركات مثل كينزو وجون غاليانو في تصميمها. وخلصت رتانا للقول: «طموحاتي أكبر من أن أصفها، لكني أعمل بجهد لأن يكون طابع رتانا كعارضة أزياء مميزا وفريدا».