اشترك مجموعة من مصممي الأزياء الفرنسيين في تقديم أكثر من نصيحة ووسيلة لإخفاء السمنة إلى حد كبير من خلال اختيار الملابس المناسبة، وإليكم أهمها:1- في حالة الخصر الكبير ابتعدي تماما عن موضة الحزام على الوسط وأفضل رداء لهذا العيب الواضح «الجاكيت الطويل» لإخفاء السمنة.2- إذا كنت صاحبة معدة ممتلئة، فالبلوزات الواسعة الطويلة تساعد على إخفاء هذا العيب الواضح.3- إذا كنت تعانين من زيادة في الوزن ابتعدي تماما عن حمل حقيبة كبيرة الحجم لأنها توحي بمزيد من السمنة.4- إذا كانت السمنة في منطقة الصدر، يراعى دائما عدم الإقبال على الملابس المفتوحة كثيرا عند الصدر.5- نصيحة لكل سيدة تميل نحو السمنة الابتعاد بقدر الإمكان عن النقوش الكبيرة والخطوط الأفقية التي تعمل على زيادة الشكل والحجم.