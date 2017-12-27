يتزايد عدد المتسولين في كثير من المواقع الحيوية في جدة، خصوصا قرب الصرافات والإشارات في شوارع المحافظة الرئيسية، في ظل غياب مكافحة التسول ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والأجهزة الأمنية، ويظهر في الصورة صبي من جنسية عربية دأب على التسول في تقاطع الكوبري المربع مع شارع التحلية منذ ما يزيد على شهر، ويمارس كثيرا من التجاوزات في الموقع، منها اعتراض المركبات وهي متحركة، إضافة إلى أنه يحذفها بالحصى، ويتلفظ بعبارات غير لائقة على السائقين أثناء وقوفهم أمام الإشارة في المكان، في ظل غياب الجهات المختصة، التي يبدو أنها تركت لهم الحبل على الغارب.