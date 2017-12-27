اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني المتمردين الحوثيين، بانتهاج أسلوب «داعش» في استهداف الصحفيين اليمنيين، ودعا الإرياني في تغريدات عبر حسابه في «تويتر» أمس (الثلاثاء) المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه الميليشيات المدعومة من إيران، بسبب ملاحقتهم الصحفيين والإعلاميين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وذلك عبر نشر قوائم أمنية بها أسماء وصور الصحفيين والإعلاميين المستهدفين.ولفت الإرياني إلى أن ما تتبعه ميليشيات الحوثي ليس جديدا على المنظمات الإرهابية، إذ إن «القاعدة» و«داعش» قد فعلوها من قبل، مطالباً المنظمات المعنية بالوقوف ضد الاستهداف الممنهج لصحفيي اليمن.ونفى الإرياني لـ«عكاظ»، ما تردد عن سماح التحالف العربي لطائرات الصليب الأحمر بإجلاء قيادات حوثية مصابة من صنعاء أمس الأول.وأكد أن بيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر وشكرها لبعثة السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف، رسالة من المنظمة الدولية للعمق الإستراتيجي الذي تلعبه السعودية في مساعدتها للحفاظ على أحد موظفيها الذي تم الإفراج عنه بعد ١٠ أشهر من اعتقال الميليشيات الحوثية له. وقال: تبين أن الشخص المختطف إيراني الجنسية، ورغم دور إيران التخريبي، لكنه لأسباب إنسانية تم السماح لهم بإخراجه إلى جيبوتي أمس.