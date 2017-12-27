طالب نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن الأحمر، قيادة الجيش بمضاعفة الجهود وسرعة استكمال تحرير المدن اليمنية، ودان الجرائم التي ترتكبها الميليشيات الحوثية الإيرانية ضد موظفي الدولة والمدنيين من قتل واختطاف وتعذيب.وأكد الأحمر أثناء ترؤسه اجتماعا لقيادات الجيش اليمني والتحالف العربي في مأرب أمس (الثلاثاء)، على أهمية حل جميع الإشكالات التي تواجه قادة المناطق العسكرية المرتبطة بأداء عملها وتوفير متطلبات المعركة ضد الميليشيات الإرهابية..من جهته، استنكر رئيس المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية مصطفى البيضاني، تدمير الميليشيات الحوثية الجسور والطرقات والبنى التحتية في البيضاء. وقال البيضاني لـ«عكاظ»، إن الميليشيات عمدت إلى تفجير المعابر والجسور والطرقات الرابطة بين مديريات البيضاء بما فيها التي تربط البيضاء بمحافظتي لحج وأبين، والمديريات المحررة، مؤكدا أن هذه الممارسات تكشف حالة الانهيار في صفوفها، ومخاوفها من قدوم تعزيزات الجيش الوطني وتطويق البيضاء من جميع الاتجاهات. وأفاد أن الجيش والمقاومة يسيطران على 4 مديريات من إجمالي 16 مديرية في المحافظة.وأضاف أن الميليشيات لا تسيطر في غالبية المديريات إلا على الخط الإسفلتي، مؤكدا رفض القبائل البيضانية للوجود الحوثي، لكنها لا تريد أن تواجهها منفردة حتى لا تقع فريسة لها قبل وصول القوات الشرعية إلى مناطقهم. وتوقع أن تشهد الأيام القادمة انضمامات متواصلة من القبائل إلى الشرعية.