نفى مصدر موثوق في حزب المؤتمر الشعبي، ما تردد عن اختطاف الأمين العام المساعد للحزب فائقة السيد، مؤكداً في تصريح لـ «عكاظ»، أن فائقة تتواجد في منزلها في صنعاء وتسعى إلى الإفراج عن قيادات وأتباع الحزب المختطفين في سجون الميليشيات الإرهابية. وقال مدير مكتبها في الحزب عبدالكريم المدي المتواجد في عدن: تواصلت قبل قليل معها وهي بصحة جيدة، ولم تتعرض لأي اختطاف. مضيفا أنها تبذل جهودا مضنية مع الأمين العام ياسر العواضي، ورئيس البرلمان يحيى الراعي للإفراج عن المختطفين والمعتقلين من حزب المؤتمر. وأكد أن الحوثيين في تراجع كبير، ولم يعد لديهم غطاء سياسي أو شعبي. وأضاف أن اغتيال الرئيس السابق ولّد احتقانا لدى مختلف شرائح المجتمع اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، مطالباً بضرورة دعم التيار السياسي لحزب المؤتمر الذي كان منضوياً تحت قيادة علي صالح سياسياً وإعلامياً لعودة عمل وسائله الإعلامية باعتبار ذلك أمراً مفصلياً.