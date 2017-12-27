وقع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع وجازان الدكتور علاء نصيف أمس (الثلاثاء)، 3 عقود تنموية بمدينة ينبع الصناعية، ضمن مبادرات الهيئة الملكية لتحقيق خطة التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030.أبرم العقد الأول، لإعادة تأهيل الأرصفة الخرسانية بأحياء ينبع الصناعية، المرحلة الأولى بمبلغ 6.960 مليون ريال، والعقد الثاني لتركيب مجموعة مفاتيح كهربائية جديدة متوسطة الجهد، ومحولات، ووحدة حلقية بمبنى الخدمات التابعة للمركز الطبي بينبع (المرحلة الأولى) بـ6.755 مليون ريال.ووقع العقد الثالث لإعادة تأهيل أنظمة تكييف المباني التعليمية بالهيئة الملكية بينبع الصناعية، بمبلغ إجمالي وقدره 6291473 ريالاً.