​أكد المتحدث باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عادل أبوحيمد أن الهيئة استقبلت 77248 شكوى في عام 2016م، وقد تمت معالجة جميع تلك الشكاوى وفق نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية.وأضاف أن 96% من تلك الشكاوى تم معالجتها من قبل الهيئة، وإتخاذ الإجراءات النظامية بشأن الـ4% من تلك الشكاوى.وأوضح أبوحيمد عدم صحة ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول معالجة الهيئة لـ1% من الشكاوى الواردة لها في عام 2016، مؤكداً أن ما ورد في تقرير الهيئة السنوي لعام 2016 حول إصدار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات (919) قراراً هو لتوضيح عدد القرارات التي تصدر عن اللجنة وتشمل جميع المخالفات الواردة إليها، ولا ارتباط بين عدد القرارات التي تصدر عن اللجنة بنسبة معالجة الهيئة للشكاوى.يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مستمرة في العمل على حماية حقوق المستخدمين، إذ أعادت أخيرا هيكلها التنظيمي واستحدثت قطاعا يعنى بشؤون المستخدمين والشركاء، إضافة إلى إطلاقها مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة، وتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات بشأن معالجة الشكاوى والفوترة، وإصدار وثيقة «شروط تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وحقوق والتزامات المستخدمين ومقدمي الخدمة»، واطلاق حملات تفتيشية للتحقق من التزام مقدمي الخدمة بتطبيقها.