عقدت اللجنة الفنية والتنفيذية المنبثقة عن اللجنة العليا لتطوير محافظة الطائف اجتماعها الخامس والثلاثين، برئاسة أمين الطائف أمين اللجنة العليا لتطوير الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، وذلك بقاعة الاجتماعات بالنسيم، بحضور أعضاء اللجنة الفنية والتنفيذية.وجرى خلال اللقاء استعراض مشروع تطوير محور الهدا – الشفا، وعرض مشروع كورنيش السحاب والمشاريع المختارة «منتجع سياحي فاخر، مركز زوار، مركز للتخييم والأنشطة» وعرض معايير التقييم للمواقع والوزن النسبي لكل عنصر، وعرض مشروع إنشاء فندق فاخر في الحلقة الغربية.وخلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات الداعمة لتنفيذ المشاريع السياحية والاستثمارية بالتنسيق مع الجهات المختصة.