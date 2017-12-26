‏عقد مدير مستشفى أملج العام أحمد الرفاعي عدة اجتماعات مع رؤساء أقسام المستشفى الطبية والفنية والإدارية والشركات المشغلة، وتمت مناقشة معوقات العمل والحاجات وسبل تطوير الأداء، ووضع الخطط اللازمة للنهوض بالخدمات الطبية، ووضع حوافز وشهادات تكريم للعاملين، والأقسام المميزة بأداء الخدمة للمرضى والمراجعين شهريا، وحثهم على العمل بروح الفريق الواحد.



وأكد الرفاعي أنه ليس إلا أحد أفراد فريق العمل في خدمة المرضى والمراجعين، مشددا على رؤساء الأقسام بذل الجهد بكل إخلاص وتفانٍ وأمانة سائلاً الله تعالى العون والتوفيق له ولهم من أجل الوفاء بهذه الأمانة، والمسؤولية الكبيرة التي يحملونها، والسعي لتقديم أفضل الخدمات لمراجعي المستشفى.



وأكد على أهمية تطوير العمل وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين على أفضل المستويات، تماشياً مع التوجيهات الكريمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة تبوك ووزير الصحة، والاهتمام بصحة المواطن وسلامته، منوهاً بالدعم الكبير والمتابعة من مدير عام صحة منطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي، والحث المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى مستوياتها لخدمة المواطنين.



يذكر أن الرفاعي باشر مهمات عمله مديرا لمستشفى أملج العام الشهر المنصرم بعد تكليفه من مدير عام صحة منطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي.