نفذت مصر اليوم (الثلاثاء) حكم الإعدام في 15 متشددا أدينوا بشن هجمات أسفرت عن مقتل جنود في شبه جزيرة سيناء، وفق ما ذكرته مصادر أمنية.وأضافت المصادر أن عملية الإعدام نفذت في سجنين في شمال البلاد في وقت مبكر اليوم.من جانبه، قال المحامي خالد المصري، الموكل لدفاع عن عدد من المتهمين بقضايا الإرهاب، إن مصلحة السجون نفذت حكماً بالإعدام بحق 15 متهماً في أحد قضايا أحداث عنف بسيناء، لافتاً إلى أن القضية بها 16 متهما، منهم أحد المتهمين من خلية أنصار بيت المقدس.وأضاف «المصري» في تصريح لصحيفة «اليوم السابع» المصرية، أن المتهم المنضم لخلية بيت المقدس يدعى أحمد عزمي، لافتاً إلى أن الدفاع تقدم بطعن على الأحكام الصادرة، إلا أن النقض العسكري رفض الطعن المقدم، وقرر تصديق الحكم الصادر بإعدام المتهمين.وتم تنفيذ حكم الإعدام بحق 15 متهماً من المحكوم عليهم بقضية عسكرية في الإسماعيلية.