دشن مدير السجون بالعاصمة المقدسة العقيد صالح بن علي القحطاني مشروع «هذا أنا»، وذلك بإدارة سجن الإصلاحية، بحضور مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بمكة المكرمة عبد الرحمن الردادي، ومدير فرع هيئة الرياضة بمكة المكرمة أسامة الزامل، ومدير فرع وزارة الثقافة والإعلام بالعاصمة المقدسة صالح الإندجاني، وعدد من الضباط والضيوف والإعلاميين.ويهدف المشروع المستمد فكرته من مدير السجون بالعاصمة المقدسة تحت تنفيذ شعبة التأهيل والإصلاح، إلى الاستفادة من إمكانيات النزلاء وتطوير مهاراتهم وقدراتهم الحرفية والمهنية، حيث تم تقسيم هذا المشروع إلى عدة أقسام: الخط، والرسم، والمجسمات، والقراءة، والموبيليا، والخياطة، وغيرها من الأقسام التي تصقل مهارات النزلاء، حيث تضمن هذا المشروع جولة ميدانية على جميع الأقسام التي أبهرت الضيوف، من مجسم للحرم المكي الشريف والمسجد النبوي، وبعض الصور التي تضمنت آيات قرانية بالخط العربي ومجسم لبئر زمزم وتضمن المعرض أيضاً قسم الخياطة، حيث تطور هذا القسم وأنتج مجموعة كبيرة من الزي الخاص بالنزلاء.وأشار مدير سجون العاصمة المقدسة إلى أن حكومتنا الرشيدة لا تدخر جهداً في إصلاح هذه الفئة من المجتمع، التي انجرفت في براثن الجريمة وإصلاحهم لعودتهم إلي المجتمع أفراد صالحين، وفي نهاية المشروع كرم العقيد صالح بن علي القحطاني الضيوف ومدير شعبة التأهيل والإصلاح ومدير إدارة سجن الإصلاحية الرائد فهد اللحياني والملازم أول رائد السلمي.