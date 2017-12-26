قدم طلاب من كلية علوم الحاسب ونظم المعلومات بجامعة نجران تصميما لبرنامج إلكتروني يحول النظام اليدوي «الورقي» إلى نظام إلكتروني آمن في شرطة المنطقة، وذلك ضمن مشروع التخرج.



وأكد الطلاب إبراهيم فهد المجراني وبدر عبدالله آل الحارث وبسام علي آل سليم أن البرنامج يختص بتسجيل الوقوعات الجنائية وتحويلها إلى نظام إلكتروني آمن، يؤتمت القضايا الجنائية التي ترصدها الشرطة، إلى جانب تسهيل البحث عن المعلومات المطلوبة، مع خدمات طباعة التقارير والإحصاءات للبيانات التي يحتاج إليها المسؤول بجودة ودقة عالية. وأوضح الطلاب أنه تم العمل على البرنامج لمدة عام دراسي كامل، تم خلاله دراسة الجدوى والتصميم والبرمجة.



من جهته، بيّن رئيس قسم علوم الحاسب والمشرف على المشروع الدكتور عبدالرحمن ثقفان، أن المشروع بداية انطلاقة لعقد شراكات وتعاون مع شرطة المنطقة، والمبادرة بإستغلال ما تمتلكه الجامعة من إمكانات ومخرجات لخدمة الجهات الأخرى، مشيرا إلى أن المشروع سيقدم العديد من الخدمات التي ستوفر الوقت والجهد لشرطة المنطقة، إضافة إلى ضمان حفظ المعاملات وسهولة البحث عنها.