قالت شركة جت بلو إيروايز للطيران إن طائرة ركاب تابعة لها انزلقت بسبب الثلوج بعد هبوطها في مطار لوجان الدولي بمدينة بوسطن الأمريكية الليلة الماضية، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.



وأضافت الشركة أن انزلاق الطائرة، وهي من طراز إيرباص أيه 320، وقع حوالى الساعة 7:15 مساء عقب هبوط الطائرة القادمة من مدينة سافانا بولاية جورجيا في بوسطن بعد تساقط نحو ثلاث بوصات من الثلوج أمس.



وجاء في بيان للشركة أنه «لم يتم الإبلاغ عن إصابات في الوقت الحالي. نقلت حافلات المسافرين من الطائرة إلى صالة المطار».



وذكر مسؤولون بمطار لوجان أن رحلات المغادرة والوصول توقفت في المطار لنحو ساعة أمس بعد أن تسبب تساقط الثلوج وانخفاض الرؤية إلى حد اقترب من الصفر.