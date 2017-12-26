واصلت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة حملتها في ازالة التعديات والابنية العشوائة، حيث ازالت أمس (الإثنين)، عددا من الأبنية المخالفة والمقامة على أراضٍ حكومية بالعكيشية.وأوضح رئيس البلدية، المهندس ممدوح بن محمد عراقي أن الحملة شملت عدة مواقع وتمت بمساندة فرقة أمنية وعدد من المراقبين.وبين أن الإزالة شملت 9 مبان شعبية مخالفة في مواقع متفرقة بمنطقة العكيشية وبمساحات مختلفة، وجميعها كانت مقامة بطرق غير نظامية من قِبَل بعض المخالفين ممن يعتدون على الأراضي الحكومية دون وجود ما يثبت ملكيتهم لها.وأكد عراقي أن البلدية لا تألو جهدا في متابعة كل هذه المخالفات والتجاوزات، للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية، لافتاً إلى أن هناك العديد من الفرق الميدانية بالبلدية التي تم تخصيصها للعمل على مراقبة جميع الأحياء والمخططات السكنية بالمنطقة.