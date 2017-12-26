أرجأت سلطنة عمان فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% إلى عام 2019 بدلا من العام المقبل كما كان مخططا في الأساس، وهو قرار قد يضر بجهود السلطنة لتعزيز أوضاعها المالية الهشة. بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية عمانية.واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي الست على فرض ضريبة القيمة المضافة في بداية 2018.وذكرت صحيفة تايمز أوف عمان، نقلا عن مصادر بوزارة المالية، أن عمان ستفرض ضريبة جديدة على المشروبات المحلاة والتبغ بحلول منتصف 2018.وفرضت بعض الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي مثل هذه الضريبة هذا العام.وقدر صندوق النقد الدولي أن فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في عمان سيرفع إجمالي الناتج المحلي بنحو 1.7% أو ما يوازي نحو 1.3 مليار دولار.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، خفضت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف عمان إلى -BBB، وهو أعلى بدرجة واحدة فقط من تصنيف عالي المخاطر، مع نظرة مستقبلية سلبية وأشارت إلى العجز الكبير في الميزانية الذي يقدر عند 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017.وتصنف ستاندرد آند بورز بالفعل الدين العماني بأنه عالي المخاطر.وتفيد بيانات وزارة المالية أن العجز في ميزانية عمان في أول 10 أشهر من العام الحالي تقلص إلى 3.20 مليار ريال (8.31 مليار دولار) من 4.81 مليار ريال قبل عاما.ويعتقد خبراء في المنطقة أن الكويت ستتأخر كثيرا في فرض الضريبة ويرجع ذلك جزئيا لبطء الإجراءات الحكومية، كما أن البرلمان المستقل نسبيا قد يريد أن يكون له رأي في الأمر.وقال المسؤولون في البحرين إن من المتوقع تطبيق الضريبة بحلول منتصف العام القادم.