تجرى حاليا مشاورات بين إدارة نادي الوحدة والغرفة التجارية بمكة المكرمة وذلك من أجل عقد اجتماع ثلاثي يضم إدارة النادي ومنسوبي الغرفة التجارية وكبار رجال الأعمال بمكة، لمناقشة الأزمة المالية التي تعصف بألعاب النادي وكيفية إيجاد مداخل مالية على وجه السرعة.من جهتها، رصدت إدارة النادي مكافأة للاعبين مقابل فوزهم على النجوم في اللقاء المؤجل الذي أقيم مساء أمس الأول بالأحساء وانتهى بهدف سجله محمد العتيبي، ليرتفع رصيد الفرسان إلى 31 نقطة بالمركز الأول.وسيخوض الفريق عصر الجمعة القادمة المؤجلة الثانية والأخيرة أمام القيصومة، ويمنح اللاعبون إجازة 3 أيام قبل العودة مجددا للتمارين الاعتيادية.