وميدانيا عاود الفريق الكروي تدريباته أمس على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي بعد يوم راحة منحه الجهاز الفني للاعبين، وذلك استعداداً لمواجهة النصر يوم الجمعة القادم بالرياض ضمن الجولة الـ16 من الدوري السعودي للمحترفين، إذ أدت القائمة الأساسية التي شاركت في لقاء الفريق الماضي أمام الفتح تدريبات استشفائية واسترجاعية، فيما أدى بقية اللاعبين تدريبات لياقية وتكتيكية بإشراف المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف.



‏كما واصل البرازيلي ليونارد سوزا غيابه، كما أشارت «عكاظ» أمس الأول، ومنحت إدارة النادي اللاعب فرصة للعودة اليوم (الثلاثاء) قبل أن يجد نفسه معرضاً لعقوبة تحددها إدارة النادي مع الجهاز الفني لاحقاً.

بارك عمر السومة في حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لمحبي وأنصار فريقه الأهلي تدشين الأيقونة الخاصة بالنادي، معلناً عن اشتراكه في الخدمة الشهرية للرسائل الخاصة بالنادي كأول اللاعبين الذي تفاعلوا مع القرار دعما لمبادرة فريقي التي أطلقتها هيئة الرياضة أمس الأول.وقال السومة أبارك لجماهيرنا الغالية تدشين الأيقونة الخاصة بالأهلي وفعلاً أنتم أسود المدرجات، بادرة#فريقي فرصة لدعم نادينا والأهلي يستحق وقفتنا جميعاً في هذه المرحلة المهمة من المنافسات، وأعلن اشتراكي في خدمة الرسائل.الجدير بالذكر أن مهاجم النادي الأهلي وهدافه يقضي أيامه الأولى في ألمانيا بعد أن أجرى جراحة عاجلة في الكاحل الخميس الماضي وتقرر غيابه قرابة الشهرين.ومن المقرر أن يصل اللاعب إلى جدة الأربعاء المقبل بعد أن وضع جبيرة مؤقتة ستتم إزالتها في غضون ثلاثة أسابيع يدخل بعدها برنامجاً تأهيلياً.