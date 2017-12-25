اختتمت أمانة محافظة جدة مساء اليوم المزاد العلني لمخطط «السعيد» بمحافظة جدة بحصده قرابة الـ40 مليون ريال، معيداً الثقة في صناعة العقار كمورد استثماري مهم.وحوى المزاد الذي تشرف عليه طائفة العقار بالمحافظة تطبيق الآلية الحديثة لتنظيم المزادات 122 قطعة، وتبلغ مساحة المخطط الإجمالية 4 ملايين متر مربع.وكشف وكيل أمين محافظة جدة للأعمال المساندة رئيس لجنة المزادات أحمد بن معطي الحمراني أن مزاد مخطط السعيد يعد نقلة حضارية في إقامة المزادات المستوفية للشروط، وبما يخدم صناعة العقار ونقلها لحيز التطوير، منوهاً بمتابعة الأمين الدكتور هاني بن محمد أبو راس لخطوات تنظيم هذا المزاد الذي حظي بمشاركة واسعة من قبل المواطنين الذين تسابقوا لاقتناء الأراضي المختلف المساحات، لتأمين المساكن المناسبة لها.وأكد رئيس طائفة العقار بمحافظة جدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي أن الإقبال الكبير على المزاد من قبل المواطنين من مختلف محافظات ومناطق المملكة استقبلتهم 12 منصة تسجيل تدار بكوادر سعودية شابة، مشيراً إلى أن المخطط الذي يقع شرق طريق مكة جدة السريع تم إخضاعه لآلية المزادات العقارية التي اعتمدت من قبل إمارة منطقة مكة المكرمة، ما أعاد الثقة في صناعة العقار كمورد استثماري مهم.