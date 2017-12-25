أكد الاتحاد الدولي للشطرنج أن الحكومة السعودية، أمنت تأشيرات الدخول للاعبين المُشاركين في بطولة الملك سلمان العالمية للشطرنج السريع والخاطف، من إيران وقطر، مشيراً إلى أن ما يتم تداولهُ على شبكة الانترنت من منشوراتٍ عن رفض السعودية إصدار تأشيرات لدخول للاعبين القادمين من إيران وقطر يُعد أمرًا خاطئًا وعارٍ عن الصحةِ في شيء.

ولفت الاتحاد في بيان صحافي اليوم (الأثنين) إلى أن مشاركة اللاعبين الإيرانيين والقطرين في بطولة الملك سلمان العالمية للشطرنج السريع والخاطف، والتي ستُعقد في الفترة ما بين 26 إلى 30 ديسمبر في الرياض قد يتقرر بعد تشاورهم مع السُلطات الخاصة بهم، ويعود للقرار الذي يتخذهُ اللاعبون أنفسهم.

وأشار الاتحاد الدولي إلى حله رفض اللاعبين القطرين اللعب تحت علم الاتحاد الدولي للشطرنج من خلال إبلاغ الاتحاد القطري بلعب لاعبيه تحت علمهم، إضافة إلى قبوله تسجيل اثنين من اللاعبين القطريين كمرشحين عن طريق الاتحاد الدولي للعبة، رغم من عدم استيفائهم الحد الأدنى من متطلبات التصنيف، لافتاً إلى أخذه هذه المسؤولية الإضافية على عاتقه مع علمه بأن هذا التصرف سيخلق عبئاً تنظيمياً إضافياً.

ونوّه الاتحاد الدولي للشطرنج إلى عمله بجدية وسريةٍ كاملة لتنظيم وحماية استخراج تأشيرات الدخول لجميع المشاركين في بطولة الملك سلمان للشطرنج، لأول مرة على الأطلاق من خلال عقده ترتيبات خاصة لإصدار تأشيرات دخول لأكثر من ٢٠٠ شخص، بمن فيهم لاعبي إيران وقطر، على الرغم من أن عملية استخراج تأشيرات الدخول تقعُ تحديدًا على عاتق سُلطات الهجرة الوطنية في بلدان اللاعبين المشاركين، لافتاً إلى ترحيب الاتحاد الدولي للشطرنج والمنظمين السعوديين دائماً بأي مشارك.