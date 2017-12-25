أكد رئيس هيئة الرياضة السعودية المستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ منح لاعبي دولة قطر ذوو الأسماء الشرق آسيوية، فيزاً لدخول السعودية، إضافة إلى السماح لهم برفع علمهم في بطولة الملك سلمان للشطرنج في الرياض، مشيراً إلى أن ما أدعته السلطات القطرية عكس ما جرى تماماً.

ولفت آل الشيخ إلى توجيهه وكيل هيئة الرياضة عبدالاله الدلاك، بتفويض مدير أحد النوادي الصحية في أحد أحياء الرياض لمناقشة أي شأن رياضي قطري مع السعودية، منوهاً إلى أن هذا التكليف جاء ليتلاءم مع الوضع القطري، مشيراً إلى التفاته لتنمية الرياضة في السعودية، التي تعد من دول مجموعة الـ 20.

ومن جانبه أوضح المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ أنهى كذب تنظيم الحمدين حول رفض السعودية إعطاء لاعبي قطر تأشيرات للمشاركة في بطولة العالم للشطرنج.



وقال في تغريدة له عبر حسابه في «تويتر»: «تركي آل الشيخ ينهي الكذب الذي أثاره تنظيم الحمدين حول رفض السعودية إعطاء لاعبي قطر تأشيرات للمشاركة في بطولة العالم للشطرنج بكلمة وافية تضع النقاط على الحروف».