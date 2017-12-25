أصيبت سيدة سعودية الجنسية، ورجل إطفاء، باختناق، في حريق وقع أمس (الأحد) بإحدى الشقق السكنية بحي المطار بمدينة جازان، فيما نجحت فرق الدفاع المدني في إخلاء ٣٨ شخصا، بينهم ١٨ طفلا.وأكد المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني، أن النيران اندلعت في شقة بالطابق الثاني في بناية مكونة من 4 طوابق، وتمت السيطرة على الحريق من قبل فرق الإطفاء، كما تم إنقاذ سكان البناية، وجيمعهم في حالة صحية جيدة، لافتا إلى تسليم ملف الحريق للشرطة لبدء تحقيقاتها في ملابساته.