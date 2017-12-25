أكد مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية المشرف العام على فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور محمد بن حسن القحطاني، أن قطاع الذهب والمجوهرات بالعاصمة المقدسة موطّن بنسبة 100%، مشيراً إلى أن الوزارة ستستمر بمتابعة هذا الإنجاز لضمان استقرار القطاع بما يوفر للشاب السعودي بيئة عمل محفزة وآمنة، وبما يضمن النمو المتوازن لهذا القطاع بالمنطقة، كما يأمل أن تعلن بقية مدن المنطقة قريبا وصولها لنسبة 100% من التوطين.جاء ذلك، خلال زيارته أمس (الأحد)، المنطقة المركزية بجوار الحرم الشريف بالعاصمة المقدسة، متفقداً أسواق الذهب والمجوهرات، بمشاركة الرافد الأمني، والتأمينات الاجتماعية، وعدد من مفتشي الوزارة؛ للتأكد من تطبيق المحلات التجارية قرار توطين قطاع الذهب والمجوهرات.