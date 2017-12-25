لم تكن «شين زهو» تعلم وهي تحقق كأس العالم للشطرنج تحت سن 12 عاماً كأول صينية تحرز اللقب، أن قدرها سيكون أن تمثل دولة صغيرة جداً جداً جداً مقارنة بموطنها الأصل، وتحمل جنسيته، وتتزوج أحد مواطنيه وتنجب منه، وتحرز حتى الميداليات الذهبية تحت مسماه.

ويبدو أن اللاعب الصينية الأصل ذات الـ 41 عاماً كان لفوزها ببطولة العالم العام 2006 سبباً في حصولها على الجنسية القطرية ذات العام، وتمثل «العنابي» البلد العربي في البطولات العربية، حتى وإن كان لسانها لا يحسن الحديث بـ«العربية»، إلا أنها أصبحت وبكل جدارة «فخر الشطرنج القطري»، وخير من يمثل «تنظيم الحمدين» في المحافل العربية والعالمية.



الجدير بالذكر أن هيئة الرياضة السعودية أبلغت بإصدار تأشيرات اللاعبين القطريين المشاركين ضمن بطولة كأس الملك سلمان للشطرنج، والتي تشارك «شين زهو» ضمن الفريق القطري فيها، وسط مزاعم قطرية بمنع الفريق القطري من المشاركة الآمر الذي نفته هيئة الرياضة في بيانها أمس الأحد.