أفشلت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة القريات، حيل المعتدين على الأراضي الحكومية، حين وضعت يدها على نحو 395 ألف متر مربع، الأسبوع الماضي، حاول البعض الاستيلاء عليها.وقالت المحافظة في بيان (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) إن محافظ القريات عبدالله الجاسر وجه بإزالة تعديات على أراض حكومية على الطريق الدائري جنوب مدينة القريات، وكذلك بالجضيعة الواقعة بمركز الوادي التابع للمحافظة، شيدها مواطنون بإقامة سواتر ترابية واستراحات وشبوك وآبار ارتوازية وخزانات مياه أسمنتية وأشجار، وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي التي تمت استعادتها بعد الإزالة 395000 متر مربع.