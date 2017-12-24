أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم (الإثنين) عدة قرارات بحق كل من النادي الأهلي، ولاعبيه محمد العويس وتيسير الجاسم، وأحد أعضاء شرفه، ووسيط اللاعبين تركي الزهراني، وإلزامهم بدفع غرامات مالية خلال 30 يوما نظير مخالفتهم لبعض اللوائح.إذ ألزمت ‏اللاعب محمد العويس بدفع غرامة مالية 1.000.000 ريال، وإلزامه بسداد الغرامة خلال 30 يوما، نظير مخالفته المادة 77 من لائحة الانضباط والأخلاق، كذلك تيسير الجاسم بدفع غرامة مالية 1.000.000 ريال نظير مخالفته المادة 77 من لائحة الانضباط، كما ألزمت النادي الأهلي بدفع غرامة مالية قدرها 1.000.000 ريال، وإلزامه بسداد الغرامة خلال 30 يوما من تاريخ القرار، نظير مخالفته المادة 77 من لائحة الانضباط والأخلاق، وكذلك إلزام وسيط اللاعبين تركي الزهراني بدفع غرامة مالية قدرها 1.000.000 ريال، وحرمانه من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة، وإلزامه بسداد الغرامة خلال 30 يوما من تاريخ القرار، نظير مخالفته المادة 77 من لائحة الانضباط، وأخيراً إلزام عضو شرف النادي الأهلي بدفع غرامة مالية قدرها 1.000.000 ريال، وإلزامه بسداد الغرامة خلال 30 يوما من تاريخ القرار، نظير مخالفته المادة 77 من لائحة الانضباط والأخلاق.