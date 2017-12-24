بدأت مؤسسة تكافل الخيرية التي تشرف عليها وزارة التعليم في استقبال طلبات تسجيل الطلاب والطالبات المحتاجين لأداء فريضة الحج لموسم هذا العام ١٤٣٩هـ من طلاب الصفين الثاني والثالث ثانوي فقط أو من هم في مستواهم من نظام المقررات.وأصدر الأمين العام للمؤسسة الدكتور محمد العقيلي تعميما لكافة الإدارات التعليمية بمناطق ومحافظات المملكة تضمن فتح باب التسجيل اعتبارا من يوم أمس (الأحد) والذي سيستمر حتى يوم السادس من شهر جمادى الثانية من العام الحالي عبر موقع المؤسسة، مشيرا إلى أن التسجيل لا يعني قبول الطلب بل سوف يخضع ذلك للمفاضلة فيما بعد واستكمال الشروط المحددة من قبل الحملة.وبين العقيلي أنه يتعين على الطالب أو الطالبة تسجيل مرافقين اثنين شريطة ألا يكون الطالب أو مرافقيه سبق لهم تأدية الفريضة.