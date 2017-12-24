أطاحت الأجهزة الأمنية المشاركة في الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، 264245 مخالفاً خلال الفترة من 26 / 2 / 1439هـ حتى نهاية يوم أمس (السبت).وأحبطت محاولة تسلل 3399 عبر الحدود إلى داخل وخارج المملكة 73 % منهم يمنيين، و 25 % إثيوبيين، و2 % جنسيات أخرى، وتم ترحيل 3054 منهم، وبلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 548 شخصاً.وأوقفت الحملة 92 مواطناً لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 69 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين الـ 23.فيما يخضع 14699 وافداً مخالفاً، منهم 12782 رجلاً، و 1917 امرأة، لإجراءات تنفيذ الأنظمة، وتم معاقبة 39422، وإحالة 37506 لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 41870 لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 56899 مخالفاً.