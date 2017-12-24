أصدرت الهيئة العامة للرياضة بيانا فندت فيه المزاعم القطرية التي جاءت عبر بيان للاتحاد القطري للشطرنج اشتمل على مغالطات وتظليل ومحاولات يائسة تقودها نفوس مريضة اعتادت على تلفيق الأكاذيب ومغالطة الحقائق،وأسفت الهيئة لهذه الأساليب الملتوية من اتحادات رياضية يفترض فيها الحرص على المنافسات الرياضية دون الزج بأي جوانب أخرى، وأوضحت أن المملكة رحبت بالمشاركين ووفرت كل التسهيلات اللازمة لذلك، إذ تم إصدار التأشيرات للاعبين القطريين:1- محمد ناصر السيد.2- شين زهو.3- محمد أحمد المضاحكةو«قد أبلغ الاتحاد الدولي للشطرنج بذلك وفقا للمخاطبات الرسمية وأدرجت أسماء اللاعبين القطريين ضمن المشاركين».وأضافت في البيان: «إن الهيئة توضح هذه الحقيقة مؤكدة أن محاولات يائسة كهذه لن تؤثر على سير بطولة كبرى وعالمية بهذا الحجم والتميز والمشاركة، مع الاحتفاظ بالحق القانوني في ملاحقة مثل هذه الاتهامات لدى اللجان والاتحادات الدولية المعنية، متمنين للبطولة والأبطال كل التوفيق والنجاح».