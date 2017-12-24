وجه أمير الشرقية الأمير سعود بن نايف بإطلاق فعاليات مهرجان سفاري بقيق بنسخته الثانية في الــ24 من شهر ربيع الآخر الجاري، الذي تنظمه المحافظة تحت مظلة مجلس التنمية السياحية بالمنطقة, أوضح ذلك، المحافظ محمد بن سعود المتحمي خلال ترؤسه أخيراً اجتماع اللجنة السياحية بالمحافظة لمتابعة أعمال مهرجان.من جهة أخرى، نوه أمير المنطقة بالجهود التي يبذلها رجال الدفاع المدني، مؤكداً أن تكريم المتميزين هو أمرٌ تحفيزي لهم ولزملائهم لبذل المزيد من الجهود في الميدان، موضحاً أن كل من يقدم ويبذل في أي موقع وفي أي مكان، هو محل التقدير والاهتمام، فالجميع مهمتهم خدمة المواطن والمقيم، ورفعة هذه البلاد, جاء ذلك، خلال استقباله أمس (الأحد)، وكيل رقيب فايز أحمد الناصر، والجندي مطلق محمد المطيري من منسوبي إدارة الدفاع المدني بالجبيل.