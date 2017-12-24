حرر رجال الدفاع المدني بسكاكا، اليوم (الأحد) محتجزين في حريق منزل بحي اللقائط، وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي أن النيران شبت في غرفة بالدور الأرضي لمنزل مكون من دورين نتج عنه احتجاز رجل وزوجته بالدور الثاني، تم تحريرهما والسيطرة على الحريق وإخماده، دون أن يسفر عن أي إصابات أو وفيات.من جهة أخرى، فتحت إدارة الدفاع المدني بمدينة بريدة، التحقيق في حريق شب في مجموعة من كبائن رش الدهان ومخازن دهان وصوف صخري ولفات فوم تغليف على مساحة تقدر بــ500 متر مربع بالمدينة الصناعية, وبحسب المتحدث باسم الدفاع المدني بالقصيم العقيد ابراهيم أباالخيل، فإن فرق الإطفاء أخمدت النيران دون خسائر بشرية، مشيرا إلى أن إجراءات التحقيق لا تزال جارية لمعرفة أسباب الحريق.