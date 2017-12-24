أصدر وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عبدالعزيزعياف قرار بترقية «6625» فرداً من منسوبي الحرس الوطني لعام 1439هـ في مختلف الرتب العسكرية من رتبة جندي إلى رتبة رئيس رقباء لجميع التخصصات بكافة القطاعات والوحدات للفترة الأولى.ونوه رئيس هيئة شؤون الأفراد بالحرس الوطني اللواء مساعد بن عبدالعزيز بن شلهوب، بالدعم غير المحدود من وزير الحرس الوطني، مشيراً إلى أن هذه الترقيات ستعزز القطاعات والوحدات بالحرس الوطني بالكوادر المؤهلة من خلال الشواغر المتاحة والترقيات المستحقة.وأوضح أن الأفراد المترقين جاءت ترقيتهم بعد اكتمال شروط الترقية وفق نظام خدمة الأفراد.