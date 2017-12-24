تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة من أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.وسلم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، ووزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد، خلال استقبال الملك المفدى لهما في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم (الأحد).ونقل معاليهما لخادم الحرمين الشريفين تحيات جلالة ملك المملكة المغربية، فيما أبدى خادم الحرمين تحياته لجلالته.حضر الاستقبال، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير.