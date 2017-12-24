واصلت بلدية العمرة الفرعية بمكة المكرمة حملتها لملاحقة سيارات نقل المياه المخالفة، حيث تمكن مراقبو البلدية من ضبط عدد من تلك السيارات بعد الاشتباه فيها بتحميل عبوات مغشوشة.



وكانت الفرق الرقابية بالبلدية ممثلة في قسم المواد الغذائية والأسواق، قد شنت حملة على سيارات نقل المياه المخالفة التي تجوب أحياء العاصمة المقدسة بهدف التوزيع، وأسفرت الحملة خلال الأشهر الثلاثة الماضية عن ضبط نحو 16 سيارة من طراز "دينا بكب" تقوم بتوزيع عبوات المياه على المحلات والمنازل والبقالات، وهي عبوات غير مطابقة للاشتراطات وبعضها تحمل "استكرات" مزورة.



وقال رئيس قسم المواد الغذائية محمود برناوي، إن البلدية شكلت لجنة تضم عددا من مندوبي البلدية ممثلة في قسم المواد الغذائية ومراقبة الأسواق التجارية والنظافة، وذلك بتوجيهات ومتابعة رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس خالد بن عبدالله سندي، وبهدف استمرار متابعة أوضاع هذه السيارات التي تقوم بتوزيع المياه على مراكز التسويق والبقالات والمحلات التجارية، وذلك للتأكد من سلامة المياه المعبأة وسلامة مصادرها، وللقضاء على هذه الظواهر غير الصحية.



وقال إن الفرق الرقابية بالبلدية صادرت خلال الفترة المذكورة نحو 630 عبوة ذات 19 لترا، ما بين زرقاء وبيضاء، وتم إتلاف البعض منها بسبب وقوفها بسيارات مكشوفة وفي درجات حرارة عالية، في حين تم حجز السيارات المخالفة بالبلدية وإحالة المخالفين لوزارة التجارة لاتخاذ اللازم بحقهم، كون الموضوع يعد غشاً تجاريا، وذلك لتطبيق العقوبات والغرامات المترتبة عليهم.



وأكد أن الفرق الرقابية ستواصل تكثيف حملاتها على هذه السيارات، وبمتابعة شخصية من قبل المهندس خالد سندي رئيس بلدية العمرة الفرعية، حتى يتم القضاء على هذه الظواهر السلبية بشكل نهائي.