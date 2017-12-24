أقام أبناء المربي هاشم بن سعدي الشمراني مساء أمس حفل تكريم بر ووفاء لوالدهم بمناسبة تقاعده، والذي خدم التعليم على مايزيد على أربعة عقود مضت، تدرج خلالها من معلم فمشرف ثم مساعد لمدير مكتب التعليم بشرق جدة، وذلك بحضور مدير مكتب التعليم بشرق جدة الدكتور عثمان السهيمي وزملائه من منسوبي التعليم من قادة ومشرفين وإداريين ومديري المدارس، ولفيف من الأهل والأقارب والأصدقاء ومحبي المحتفى به.

وتخلل الحفل العديد من الفقرات الخطابية التي تناولت مسيرة المربي الشمراني المميزة في تربية وتهذيب وتعليم الأجيال، حيث ثمن الشمراني في كلمته التي ألقاها هذا التكريم، شاكراً كل من حضر وساهم في إخراج وتنظيم الحفل والتكريم بعد أربعة عقود، ومن عمل معهم طوال مشواره التعليمي مسخراً جهده لدينه ووطنه.. ومتمنياً لهم التوفيق والسداد.

بعد ذلك، قدم أبناء المحتفى به إهداء عبارة عن سيارة موديل 2018 وسلموه مفتاح السيارة، ثم الهدايا التذكاريه للمحتفى به من أبنائه وزملائه والأقارب والضيوف تكريماً له.